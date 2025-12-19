テレビアニメ『MFゴースト』第3期が、2026年1月1日よりPrime Videoにてテレビ放送より3日間先行配信されることが決定した。また、dアニメストアほか各配信サービスでも順次配信され、TOKYO MXなどでは2026年1月4日より放送される。【画像】強そう！新キャラのエマ『MFゴースト』第3期の場面カットまた、第3戦の激闘の模様をお届けする3rd Season PV第2弾が公開。3rd Seasonより登場の新キャラクター、エマ・グリーン役はモデ