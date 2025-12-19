知人女性から現金を脅し取ったほか、男らと共謀して性風俗店の営業禁止地域で性的サービスを提供したとして、恐喝や風営法違反（禁止区域営業）などの罪に問われた富山大准教授、滝谷弘被告（50）＝富山市、休職中＝は19日に富山地裁（梅沢利昭裁判官）で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は風営法違反に関する冒頭陳述で、被告が経営者の依頼を受けて店のホームページ作成や管理を担い、月10万円の報酬を受け取ってい