試験点灯が行われた「那智の滝」と青岸渡寺の「三重塔」＝19日夜、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社のご神体「那智の滝」と、近くに立つ青岸渡寺の「三重塔」で19日、大みそかのライトアップに備えた試験点灯が行われた。日没に合わせて水銀灯がともされると、闇の中に朱色の三重塔が輝くように姿を現し、青白く光る滝が神秘的に浮かび上がった。ライトアップは1989年から行われている恒例行事