俳優・南雲奨馬と濱屋拓斗が、タイBLドラマ『The Boy Next World』（原作『MAME Orawan Vichayawannakul』）の日本リメイク版ドラマ『The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜』でW主演を務めることが19日、発表された。“しょまたく”の愛称で親しまれる2人の共演は、BLドラマ『Love in The Air-恋の予感-』以来、約1年ぶりとなる。【場面写真】キス寸前！奥野壮とおでこを合わせる豊田裕大2025年に放送され、国内外のBLファン