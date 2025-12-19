日本野球機構（NPB）は19日、来年2〜3月に宮崎県内で開催される「2026球春みやざきベースボールゲームズ」の日程を発表した。西武、ロッテ、オリックスのNPB3球団に韓国プロ野球の斗山、ロッテの計5球団が参加。サンマリン、SOKKEN（清武）、都城の3球場で7試合が行われる。日程は以下の通り。観戦は無料。▽2月25日西武―韓国・斗山（サンマリン、13時〜）オリックス―ロッテ（SOKKEN、13時〜）▽同26日韓国・斗