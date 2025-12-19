女優の福原遥（27）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。料理について語る場面があった。この日公開の映画「楓」（監督行定勲）でW主演を務める俳優の福士蒼汰とそろって登場。同じくゲストのソフトバンク・川瀬晃内野手は福原について「僕の福原さんのイメージと言ったら『クッキンアイドル（アイ！マイ！まいん！）』、僕はもう世代というか、NHK見てたら出てきていたんで」とNHKEテ