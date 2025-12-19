テレビ東京は、21日午後10時から『今すぐ買える！お酒に合う最強おつまみGP』を放送する。【番組カット】おいしそう…番組に登場する絶品おつまみお酒とおつまみを愛する街の一般人や芸能人、プロの料理人、さらにはおいしいおつまみを日々開発している食品メーカーの担当者を対象に、イチオシのおつまみを総力取材。その中から番組が厳選した、すぐに買える食材だけで、フライパンも包丁も使わずに作って食べられる超簡単オリ