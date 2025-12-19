【20日（土）の全国天気】ポイント・南風が強まる・気温は平年より大幅に上昇・10月並みの暖かさも続出・多雪地帯はなだれや融雪に要注意・全国の所々で雨が降り出す20日（土）は、移動性の高気圧が日本の東へ離れていくでしょう。東へ抜けた高気圧から暖かく湿った空気（南風）が本州付近へ強く吹き込みますので、気温は平年より大幅に高くなりそうです。まず朝の冷え込みは大きくゆるみ、北海道は19日朝より10℃以上高い所もある