1988年ソウルオリンピック™銅メダリストでアーティスティックスイミング界のレジェンド・小谷実可子さん(59)が、17日東京アクアティクスセンターで自身初のプロデュースイベント「AS マスターズ ドリームフェスティバル」を開催した。【写真を見る】「ファンを増やしていくのが私の役目」レジェンド小谷実可子が初のプロデュースイベント 生歌とのコラボも引退から30年 2022年に競技復帰小谷さんは1992年に現役を引退後、日