JKAは19日、平塚競輪場で30日に行われる「KEIRINグランプリ2025」の想定番組を、以下の通り発表した。2年連続3回目の優勝を目指す古性優作は9番車、地元の郡司浩平は1番車からの発走となる。1番・郡司浩平（35＝神奈川・99期）2番・寺崎浩平（31＝福井・117期）3番・真杉匠（26＝栃木・113期）4番・南修二（44＝大阪・88期）5番・吉田拓矢（30＝茨城・107期）6番・阿部拓真（35＝宮城・107期）7番・脇本雄太（