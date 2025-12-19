オーストラリアのビーチで発生した銃撃事件を受け、アルバニージー首相は全国規模で銃を買い戻す計画を発表しました。シドニー近郊のボンダイビーチで15人が死亡した銃撃事件では、銃撃犯の親子2人のうち、警察に射殺された父親が合法的に銃を6丁所持していたことが分かっています。こうした中、アルバニージー氏は19日、「街からより多くの銃を取り除く必要がある」として、全国的な銃の買い戻し制度を導入すると表明しました。