１９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比８１銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円７３〜７５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５４銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円４９〜５３銭で大方の取引を終えた。