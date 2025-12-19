発火事故が相次いでいるモバイルバッテリーなどの製品について、国は安全表示義務違反の疑いなどがあり連絡がとれない事業者名を初めて公表しました。経済産業省のホームページで公表されたのは、関東や中部、近畿、九州に事業所がある36社です。36社のほとんどが、モバイルバッテリーに使われるリチウムイオン蓄電池の製造、または輸入に携わる事業者だということです。モバイルバッテリーはネットでの購入も増えていますが、中に