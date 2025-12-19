長年、ワイナリー数が全国２位だった長野県が、トップの山梨県を追い抜こうとしている。温暖化でワイン用ブドウ栽培の適地が従来より涼しい地域へと変化したためだ。国税庁などによると、１０年前は山梨が７５か所で、２位長野（３２か所）の倍以上だったが、今年１０月末には、山梨９４か所に長野９３か所と肉薄。関係者によると、来年にも山梨超えを果たす可能性が高いという。（柳沢譲）ワイン用ブドウは多くの品種で、果実