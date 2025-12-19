日本女子プロゴルフ協会の新人セミナーの3日目が19日、都内で開催され、一部が報道陣に公開された。この日はビジネスマナー研修が行われたが、昨年に続き2度目の受講となるプロ2年目の都玲華（21＝大東建託）は「言葉遣い、話の聞き方など大事なことを改めて教えていただけて良かった。凄く勉強になった」と成果を強調した。ルーキーイヤーの今季はメルセデスランク50位でシードを獲得するなど健闘した。しかし先月、石井忍コ