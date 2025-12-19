戦時中に動員された朝鮮人犠牲者の遺骨を返還するよう厚労省、外務省の担当者（右側）に求める市民団体＝19日午後、国会戦時中に動員された朝鮮人犠牲者の日本にある遺骨を韓国の遺族に返還するよう求める市民団体が19日、国会内で厚生労働省、外務省と交渉した。東京・祐天寺など全国の寺に約千人の遺骨があるが、厚労省は「返還に向け人道的見地から韓国政府と交渉したい」と従来の回答を繰り返し、具体的進展はなかった。厚