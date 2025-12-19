クリスマスを前に、イチゴの収穫が最盛期を迎えています。愛知県安城市の神谷豊志さんのハウスでは「紅ほっぺ」を栽培していて、ひとつずつ丁寧にイチゴを摘み取っていました。今年のイチゴは、夏場の猛暑の影響で苗を植えるのを2週間遅らせたものの、ここ数週間、寒暖差が大きくなったことで糖度が増しているということです。生産者の神谷さん：「今から出てくるイチゴが、冬の一番寒い時の大きなイチゴがとれます。ちっち