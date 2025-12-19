中年サラリーマンの秋丸泰造。ゴリッゴリの金髪ギャルのじゅりな。立ち食いそば屋で天ぷらをシェアしたことをきっかけに「ソフレ（そばフレンド）」になったふたりは、いっしょにそば屋巡りをすることに…!!日本人のソウルフード「立ち食いそば」をおいしく食べ尽くす、極上のそばコメディ！毎月第1・3金曜日更新予定。【そばうどん論争】稲葉そーへー／本橋隆司稲葉そーへー漫画家。代表作『へ〜せいポリスメン!!』など。『超説得