サッカー・J1、ヴィッセル神戸のMF佐々木大樹選手が、初めてエースナンバーをつけて臨んだ今シーズンを振り返るとともに、オフの過ごし方などを明かしました。12月12日、ヴィッセルのホーム・ノエビアスタジアム神戸で行われた「ノエスタライトアップ2025」点灯式に出席した、佐々木選手。当日はサンタ姿で登場し、集まったヴィッセル神戸ファンクラブ会員らの前で、少年時代のクリスマスエピソードを明かした佐々木選手。ラ