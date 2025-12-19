【モデルプレス＝2025/12/19】King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）。2025年ラストを飾る12月25日ほそうには、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）がゲストとして登場する。【写真】TARTO人気アイドルが“綺麗”と絶賛する女優◆「ミュージックカプセル」年内ラスト放送はキンプリ本番組は、「人生の