【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）。ここでは、12月13日放送の第9話までの考察やこれまでに回収されていない伏線をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】「良いこと悪いこと」真犯人を突き止める伏線？今國（戸塚純貴）が描いた幼少期の絵◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」本作は予測不能なノンストップ考察