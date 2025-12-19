【モデルプレス＝2025/12/19】タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版として、ドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」の制作が決定。俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めることがわかった。2人は「しょまたく」の愛称で親しまれており、共演はMAME氏原作のドラマ「Love in The Air-恋の予感-」以来、約1年ぶりとなる。【写真】話題呼んだタイBL日本リメイク版、W