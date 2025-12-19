フィギュアスケート全日本選手権が開幕フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。今季限りでの現役引退を表明した三原舞依（シスメックス）は、女子ショートプログラム（SP）で62.77点をマーク。ファンの心を揺さぶった。演技前から大歓声を浴びた三原はダブルアクセル、3回転フリップに成功。最後の連続ジャンプが乱れたが、笑顔でSPを