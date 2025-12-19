ロックバンド、ジェーンズ・アディクションのフロントマン、ペリー・ファレルが、2024年9月にボストン公演中にギタリストのデイヴ・ナヴァロと衝突した件について謝罪した。ペリーは声明で「冷静さを欠き、観客や仲間に迷惑をかけた」と反省を示し、「バンドと音楽、観客は自分の人生の中心であり、誠実で前向きなステージを届けることが目標だったが、ボストンではそれを果たせなかった」と述べた。