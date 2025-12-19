ことしの県内の出来事をシリーズで振り返る「やまがた2025」です。最終回は、この1年、全国、そして世界から注目された山形の”魅力”にスポットを当てます。ことし、山形県が世界で注目の観光地に選ばれました。アメリカの老舗旅行メディアが特集した「2026年に行くべき世界の旅行先25選」、日本から唯一、山形県が選ばれました。「別世界のような静寂のひとときを提供している」と評価されました。ことしも国内外から多く