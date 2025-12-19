政府が物価高対策として地方自治体に推奨している「おこめ券」の配布について、長井市は全市民を対象に実施する方針を固めました。おこめ券を巡り配布の決めた自治体は県内で初めてです。「おこめ券」を巡っては、12月11日にYBCが県内全市町村に聞き取りしたところ、鶴岡市、川西町など5つの市町村が「配布しない」としていて、ほかの30市町村はいずれも「検討中」としていました。こうした中、長井市は「おこめ券」を配布する方針