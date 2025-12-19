Ｊリーグは１９日、来年２月から６月まで開催する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の地域リーグラウンドの対戦カードを発表した。Ｊ２札幌は２月７日か８日にアウェーでのＪ２いわき戦で開幕戦を迎える。ホーム開幕は２月２８日か３月１日に行われるＪ３岐阜戦になる。札幌の日程は以下の通り。第１節アウェー・いわき戦第２節（２月１４日か１５日）アウェー・Ｊ２大宮戦第３節（２月２１日か２２日か２３日）