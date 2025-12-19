◇レスリング全日本選手権大会(19日、駒沢オリンピック公園体育館)2024年パリオリンピック金メダリストの鏡優翔選手が1年4か月ぶりに実戦復帰。全日本選手権女子76キロ級決勝で逆転負けを喫しました。鏡選手は1回戦を10-0で勝利すると、続く準決勝は昨年優勝の山本和佳選手と対戦。13-4で勝利し、決勝に勝ち進みました。決勝は22年、23年準優勝で今大会2試合連続完封(1回戦7-0、準決勝7-0)の松雪泰葉選手と対戦します。鏡選手がタ