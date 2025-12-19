お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日に自身のアメブロを更新。相方・くわばたりえと約半年ぶりに一緒に仕事をしたことを明かした。【映像】高橋ジョージ、長女と一緒に食べた朝食を公開この日、小原は「ぽかぽかやっております」と切り出し「旦那さんも一緒に出演」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木と共演したことを説明。「出演者のみなさんもスタッフのみなさんも、ほんわか ぽかぽかな方々ばかりで