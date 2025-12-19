宮城県の駐車場で赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、遺体は17日夜から18日朝にかけて運ばれた可能性があることがわかりました。18日午前7時ごろ宮城・名取市にある認定こども園の駐車場で、近くを通りかかった人が生まれて間もない男の赤ちゃんの遺体を見つけ、警察に通報しました。遺体は裸の状態でアスファルトの上に置かれ、一部が腐敗していたということです。こども園は通常、午後7時に閉園していて、関係者によりますと遺体