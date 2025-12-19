冬場に増加する傾向があるのが、釣り人の海への転落事故です。転落事故の約4割が12月に集中していて、おととし死亡事故が発生した八森漁港では、海上保安部の職員などが釣り人に注意を呼びかけました。八森漁港はハタハタ釣りのスポットしても人気があります。19日は、秋田海上保安部や能代警察署の警察官などが巡回し、海への転落に注意するよう釣り人に呼びかけました。海上保安部職員が釣り人へ「12月のほうが海中転落、秋田県