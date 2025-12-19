18日は1匹4,000円以上で店頭に並んだ県産の季節ハタハタ。ご祝儀相場も影響したとみられますが、まさに高嶺の花となっています。漁師たちは本隊の接岸に期待を膨らませ、19日も船を出しています。八峰町の八森漁港です。先月末からほぼ毎日船を出し、仕掛けた網を確認しているという漁師の庄内章さん。庄内章さん「期待してくださいよーって魚さ言わねばダメなんだけど、 何匹かはいるべ、できれば10匹は欲しい」庄内章さん