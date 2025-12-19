名古屋市北区の「居酒屋 やっとる？」は、約30種の刺身が豪快に盛られる海鮮丼が人気の店です。開店前から行列ができ、特上でも2000円以下という驚きの一杯を求めて多くの人が訪れます。 ■大人気の超デカ盛り海鮮丼 午前10時30分、お店の前にはすでに行列が。客：「主人が5回来たうち、1回しか入れなかったって」別の客：「10時30分の抽選券に間に合わないといけなくて」 開店30分前から整理券待ちができ