一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ロイヤルパークホテルが24,640円から、渋谷エクセルホテル東急が28,710円から、ザ・ゲートホ