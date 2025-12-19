17日、福井県勝山市で住宅横にある小屋の中にクマ1頭が侵入し、その後、緊急銃猟によって駆除されました。付近の住民などにけがはありませんでした。勝山市によりますと、17日午前7時ごろ、福井県勝山市荒土町で、近くに住む人から「クマが小屋にいるかもしれない」と市に連絡がありました。市は、ドローンなどを使って捜索しましたが見つからず、18日から小屋の周辺に箱わなを仕掛けましたが、捕獲できませんでした。その後、19日