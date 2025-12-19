「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、前日に今季限りでの現役引退を表明した２２年ＧＰファイナル優勝の三原舞依（２６）＝シスメックス＝は６２・７７点をマークした。中野コーチに背中を押され、笑顔でリンク中央へと向かうと、ＳＰ「戦場のメリークリスマス」にのり、冒頭のダブルアクセルに成