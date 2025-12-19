ミズノゴルフブランドアンバサダーミーティングが19日、兵庫県のよみうりCCで行われた。今季米下部ツアーの年間ポイントランク15位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた平田憲聖（25＝ELECOM）が取材に応じ、「勝ちたい。長くツアーに居続けることが大事だと思うので、そこを最低限の目標として戦いたい」と意気込んだ。食事面や移動面に苦労した今季を「過酷だったけど、良いも悪いもたくさん経験できた。自分にとって凄く良