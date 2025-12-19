来年3月開催のWBCに向けて各国が続々と参加選手を発表する中、アメリカ代表に2年連続「サイ・ヤング賞」投手が参戦することが発表され世界に激震が走っている。【写真】「こんな一面があるとは」山本由伸へ“土下座”する佐々木朗希アメリカの本気を感じる人選主将のアーロン・ジャッジを中心にマリナーズのカル・ローリー、フィリーズのカイル・シュワーバーなど野手はすでに最強の布陣だった米国代表。投手陣の編成が課題と