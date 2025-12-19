日銀の利上げなどを受け、長期金利が一時2.02％まで上昇しました。およそ26年4か月ぶりの水準です。きょうの債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.02％まで上昇しました。1999年8月以来、およそ26年4か月ぶりの水準となっています。日本銀行は、きょうまで開いた金融政策決定会合で追加の利上げを決定し、政策金利を0.75％に引き上げると発表しました。利上げは今年1月以来、7会合ぶりで0.75％の政