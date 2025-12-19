Jリーグは19日、2026年2月から6月まで開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の地域リーグラウンド各節対戦カードを発表した。『J1百年構想リーグ』は2月6日（金）のフライデーナイトJリーグ（金J）で開幕。EASTグループのオープニングマッチは、横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアに決定し、WESTグループでは昇格組のV・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島などが激突する。今季のJ1王者である鹿島は敵地でFC東京と対戦。