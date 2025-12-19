ヤクルトは19日、池山新監督のもとで迎える来年2月の春季キャンプの日程を発表した。1軍は1日から26日まで沖縄・浦添で実施。休日は6、13、20日で、通常なら「4勤」（4日続けて練習し、1日休日）の日程が多い中で来春のヤクルトは5、6、6勤というハードスケジュールとなる。また、2軍は1〜11日に本拠地である神宮球場で1次キャンプを実施する。13日から宮崎・西都で2次キャンプ。2軍の休日は6、19日の予定。参加メンバーは