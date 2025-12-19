俳優のキムラ緑子（６４）が１９日、都内で主演舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（来年１月２〜２０日、東京・三越劇場。同２４日〜２月１日、京都・南座）の公開稽古を共演の松村雄基、林翔太らと行った。キムラは「東京ブギウギ」「買い物ブギ」などで知られる歌手の笠置シヅ子役、松村は笠置の親友で作曲家の服部良一役、林は笠置の恋人役を演じる。今月３０日が通し稽古、大みそかと元日は休みで２日に初日とい