キムラ緑子さん、松村雄基さん、林翔太さん、桜花昇ぼるさんらが、三越劇場1月公演『わが歌ブギウギ - 笠置シヅ子物語 - 』の公開稽古を行いました。公開稽古では、「東京ブギウギ」や「ブギウギ・メドレー」などをノリノリで披露。合間には、キャスト同士で談笑する様子なども見られました。 【写真を見る】【 キムラ緑子 】「安心して暴れております」パワフルなパフォーマンスに松村雄基「MAXで踊っているのでヒヤヒヤする