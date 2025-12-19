◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季世界ジュニア王者の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）は８９・９１点で３位発進をきった。ジュニアながら強豪のシニア勢に肉薄した。「朝の練習が良くなかったので、一番緊張したＳＰだった。一つ一つに集中してやったので、ジャンプをまとめて出遅れなかっ