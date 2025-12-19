W杯という“大一番”を迎える日本代表の2026年が、いよいよ動き出す。日本サッカー協会（JFA）は19日、サッカー日本代表各カテゴリーの2026年スケジュールを正式発表した。A代表は北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』という大舞台を6月に控えるほか、ロス五輪世代の強化やアジアカップに臨むなでしこジャパンなど、各カテゴリーの日本代表にとって重要な1年となる。ワールドカップ（W杯）で“最高の景色を”目指す日本