¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈTHEÌë²ñ¡×¡Ê¸á¸å9»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Î°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£2»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎµÆÃÏ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¤¬11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬VTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£µÆÃÏ¤ÏÊì¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö»ä¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦Êª¤ò1ÅÙ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É³Æ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾¦