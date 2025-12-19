１２月３０日に平塚競輪場で開催される「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」の共同会見と前夜祭が１９日、都内のホテルで行われた。注目の並びは近畿４人が揃って保留。初出場の阿部拓真も明言を避けた。決まった並びは真杉匠―吉田拓矢の関東連係と郡司浩平、嘉永泰斗が自力を表明したのみ。近畿は脇本雄太、古性優作、寺崎浩平、南修二の４人が揃ってコメントを保留し、阿部拓真も「考えて前検日までに」とした。何といって