日本人の都市に対する関心は、“モノの充足”から“体験価値の充実”へと移行しつつある。地域資源の活用や、サステナブルな街づくりへの期待が高まる近年において、不動産デベロッパーの役割は大きい。都市部における大型複合開発や、全国のホテル&リゾート事業を手掛ける森トラストが、同社初となるCMの発表会を開催した。新たなブランドメッセージである「可能性デベロッパー」を広く打ち出すのが狙いだ。新ブランドメッセ