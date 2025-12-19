フランス料理のテーブルマナーって？フランス料理のテーブルマナーは、食事を美しく楽しむための作法です。テーブルマナーと聞くと「難しそう」「堅苦しい」と感じる方も多いかもしれません。しかし、基本的なルールをおさえておけば、初めてのフランス料理でも安心して食事を楽しめます。テーブルマナーの考え方フランス料理のテーブルマナーは、周囲への配慮と敬意が基本となっています。マナーの目的は、同席者に不快感を与えず