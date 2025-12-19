一面の雪景色と滝を望む露天風呂を貸切で！ 「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」から車で5分ほどの場所にある「八重九重の湯」。雪化粧をまとった木々に囲まれた、秘境感あふれる温泉です。湯船の目の前で高さ約7mの滝が岩肌を滑り落ち、響きわたる水音が周囲の静けさを一層引き立てます。 白い湯の花が広がるお湯に身を沈めれば、静寂のなかに風の音や野鳥のさえずりだけが響き渡ります。湯船に身を委ねて幻想的な景色を眺めて